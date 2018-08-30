فيدرر يصعد للدور الثالث في أمريكا المفتوحة

بلغ السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس وذلك بفوزه اليوم الخميس، على الفرنسي بينوا بير بواقع 7-5 و6-4 و6-4.

واحتاج السويسري البالغ 37 عاما إلى أقل من ساعتين بقليل لكي يحقق فوزه السابع على بير من أصل 7 مواجهات بينهما، ومواصلة مسعاه لإحراز لقبه الكبير الثاني هذا الموسم، بعد بطولة أستراليا المفتوحة، والأول في فلاشينغ منذ 2008 حين توج بطلا للمرة الخامسة تواليا.

Get your 🍿. @rogerfederer sets a 3R clash against Nick Kyrgios at the #USOpen



The second seed defeats Benoit Paire 75 64 64.



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ويلتقي صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20 لقبا) في الدور الثالث الأسترالي نيك كيريوس الذي بدا في طريقه لخسارة مباراته مع الفرنسي بيار-هوغ هيربير بعد خسارة المجموعة الأولى 4-6 وتخلفه في الثانية 0-3، لكنه انتفض وحسمها 7-6 (8-6) ثم فاز بالثالثة والرابعة و6-3 و6-0.

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وستكون المواجهة الثانية بين فيدرر وكيريوس هذا الموسم بعد الدور نصف النهائي لدورة شتوتغارت الألمانية حين حقق السويسري فوزه الثاني على منافسه، مقابل هزيمة تعود إلى الدور الثاني لدورة مدريد للماسترز عام 2015، علما بأنهما تواجها أيضا في ربع نهائي إنديان ويلز للماسترز عام 2017 وتأهل السويسري دون أن يلعب بعد انسحاب كيريوس.

المصدر: أ ف ب