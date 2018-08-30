في سابقة تاريخية.. لاعب تنس يقلب تخلفه إلى فوز بعد تشجيع من "الحكم" في أمريكا المفتوحة

عاد الأسترالي نيك كيريوس من بعيد وحول تخلفه أمام الفرنسي بيار-هوغ هيربير إلى فوز وتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بمساندة من الحكم الذي نزل عن كرسيه لتشجيعه.

وتمكن كيريوس المصنف ثلاثين من الفوز بنتيجة 6-4 و7-6(8-6) و6-3 و6-0، وبدا الأسترالي في وضع صعب بعدما خسر المجموعة الأولى 4-6 ثم تخلف في الثانية 0-3 قبل أن ينزل الحكم السويدي من أصل مغربي محمد الحياني، من على كرسيه للقول له "أريد مساعدتك" بحسب ما سمع في أرجاء الملعب، مضيفا "هذا ليس أنت. أنا أعرف ذلك. أنت رائع لكرة المضرب".

youtube

وبالنسبة لكيريوس "كان وحسب قلقا من الطريقة التي لعب بها"، لكن رواد وسائل التواصل الاجتماعي لم يعجبهم الأمر، وشككوا بحيادية الحكم الذي بدأت مسيرته عام 1997 وكانت أشهر مبارياته اللقاء الأطول في تاريخ كرة المضرب بين الأمريكي جون إيسنر والفرنسي نيكولا ماهو والذي امتد لـ11 ساعة و5 دقائق على مدى ثلاثة أيام في الدور الأول من بطولة ويمبلدون عام 2010.

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 30, 2018

واعتبر ريتشارد إينغس، رئيس لجنة الحكام سابقا في رابطة المحترفين، أن ما قام به الحياني سابقة في تاريخ اللعبة، مضيفا في حسابه على تويتر "أحاول جاهدا أن أفكر بوضع يتطلب تدخل حكم الكرسي للتحدث مع لاعب بهذه الطريقة".

وواصل "حكمت آلاف المباريات وكنت رئيس لجنة الحكام في رابطة المحترفين، ولا يمكنني التفكير بواحد (وضع مماثل)".

وبدورها، أعربت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش عن استغرابها لما حصل بقولها "لست أعلم بأنه مسموح للحكام بتشجيع اللاعبين".

المصدر: أ ف ب