كيربر وكفيتوفا إلى ثالث أدوار أمريكا المفتوحة

واصلت الألمانية أنجيليك كيربر والتشيكية بترا كفيتوفا المصنفتان رابعة وخامسة تواليا مشوارهما في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بتأهلهما الخميس إلى الدور الثالث.

وتمكنت كيربر من الفوز على السويدية يوهانا لارسون بثلاث مجموعات بنتيجة 6-2 و5-7 و6-4.

وستواجه الألمانية في الدور المقبل السلوفاكية دومينيكا شيبولكوفا الفائزة على التايوانية هسيه سو-واي بواقع 7-6 (7-3) و4-6 و6-4.

أما كفيتوفا، فتخلصت بدورها من الصينية وانغ يافان بالفوز عليها 7-5 و6-3، وستلتقي في اختبارها المقبل البيلاروسية أريانا سابالينكا التي تغلبت على الروسية فيرا زفوناريفا 6-3 و7-6 (9-7).

وبلغت الدور الثالث أيضا الفرنسية كارولين غارسيا السادسة بفوزها على البوروتوريكية مونيكا بويغ حاملة ذهبية أولمبياد ريو 2016، بنتيجة 6-2 و1-6 و6-4.

وفي أبرز نتائج المباريات الأولى للخميس عند الرجال، بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا الدور الثالث للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز، بفوزه السهل على الفرنسي نيكولا ماهو 6-4 و6-4 و6-2.

ويلتقي ابن الـ21 عاما الذي تبقى أفضل نتيجة له في الغراند سلام وصوله إلى ربع نهائي رولان غاروس هذا الموسم، في الدور الثالث مواطنه فيليب كولشرايبر أو الأسترالي ماثيو أبدن.

المصدر: أ ف ب