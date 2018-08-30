ديشان يعيد استدعاء تشكيلة المونديال باستثناء مانداندا المصاب

استدعى مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، الخميس كل اللاعبين الفائزين بكأس العالم في مونديال 2018 في روسيا لمباراتيه المقبلتين، باستثناء الحارس الثاني ستيف مانداندا بسبب الإصابة.

ويواجه المنتخب نظيريه الألماني في السادس من سبتمبر والهولندي في التاسع منه، في إطار المسابقة الجديدة دوري الأمم الأوروبية.

وشملت قائمة المستدعين المدافع عادل رامي، على الرغم من أنه أعلن اعتزاله الدولي بعد التتويج بمونديال روسيا بالفوز على كرواتيا 4-2.

ويراهن ديشان على المجموعة المتوجة في روسيا، مع علمه أن معظم أفرادها من العناصر الشابة كما أعلن بنفسه مرارا خلال كأس العالم.

وصرح المدرب الذي سبق له التتويج بكأس العالم كلاعب عام 1998 على أرضه، "هذا منطقي، بعد تتويجنا في شهر يوليو، أن نعود لخوض مباراتين إحداهما ضد ألمانيا (على أرضها) والأخرى على استاد فرنسا أمام جمهورنا (ضد هولندا). لو لم يتعرض ستيف للإصابة، لكن الآن معنا".

وكان كوستيل (31 عاما)، حارس بوردو، أحد عناصر تشكيلة ديشان التي خسرت نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 التي نظمتها فرنسا، أمام البرتغال 0-1 بعد التمديد. إلا أن حارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا حل بدلا منه في التشكيلة.

وأبقى ديشان على كوستيل ضمن خياراته الاحتياطية قبل المونديال، في حال إصابة أحد حراسه الثلاثة: أريولا والقائد هوغو لوريس ومانداندا.

الخيار لرامي

وبرز في المؤتمر الصحافي الذي عقده ديشان اليوم، استدعاءه مدافع مرسيليا عادل رامي الذي كان ضمن التشكيلة الفرنسية في المونديال.

إلا أن ديشان أشار إلى أن اللاعب "كان مبتهجا (عندما أعلن اعتزاله). نعرفه، هو في مرحلة عمرية لا يزال فيها قادرا على المنافسة. القرار سيكون له، لكن في اللحظة التي يكون فيها بمستواه، يكون قادرا على العطاء لاسيما أنه يلعب في ناد كبير".

أضاف "يجب أن أناقش الأمر معه. لكنه لم يتردد للحظة في السابق في الالتحاق (بالمنتخب)، لا بل على العكس يكون سعيدا عندما يلتحق بنا".

وتابع "المطلوب (من اللاعبين) سيكون أكبر، لكن يجب ألا يشكل ذلك ضغطا، لا يمكننا التذمر من كوننا أبطالا للعالم".

في ما يأتي التشكيلة الفرنسية:

- لحراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام هوتسبر الإنجليزي)، ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، بونوا كوستيل (بوردو)

- للدفاع: بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني)، بريسنل كيمبيبي (باريس سان جيرمان)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني)، عادل رامي (مرسيليا)، جبريل سيديبيه (موناكو)، لوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)

- للوسط: بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)، نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، ستيفن نزونزي (روما الإيطالي).

- للهجوم: أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)، أوليفييه جيرو (تشيلسي الإنجليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، عثمان دمبيلي (برشلونة الإسباني)، نبيل فقير (ليون)، فلوريان توفان (مرسيليا).

المصدر: أ ف ب