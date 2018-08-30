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بالفيديو.. أول لقاء بين صلاح وراموس بعد موقعة نهائي الأبطال

الرياضة

بالفيديو.. أول لقاء بين صلاح وراموس بعد موقعة نهائي الأبطال
Reuters
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شهد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم أول مقابلة بين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بعد موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد استلام راموس جائزة أفضل مدافع في أوروبا للموسم الماضي، حيث كان يجلس في الصف الخلفي لصلاح، وأثناء عودته إلى مقعده، وضع يده على كتف صلاح إلا أنه النجم المصري لم يبال به.

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وكان راموس تدخل بشكل عنيف ضد صلاح خلال لقاء نهائي التشامبيونزليغ، ما أدى إلى خروج صلاح مصابا من المباراة التي خسرها الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

وحضر اللاعبان في حفل اليويفا لإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم القادم وتوزيع جوائز اللاعبين الأفضل في أوروبا للموسم الفائت.

المصدر: almesryoon.com

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