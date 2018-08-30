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الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي

بالفيديو.. لحظة وصول محمد صلاح إلى موناكو على متن مروحية

الرياضة

بالفيديو.. لحظة وصول محمد صلاح إلى موناكو على متن مروحية
fifacom_ar/twitter
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وصل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على متن مروحية خاصة لإمارة موناكو الفرنسية للمشاركة في حفل اختيار اللاعب الأفضل في أوروبا وإجراء قرعة دور مجموعات البريميرليغ.

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الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: المصري اليوم

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