بالفيديو.. لحظة وصول محمد صلاح إلى موناكو على متن مروحية
fifacom_ar/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpwc
وصل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على متن مروحية خاصة لإمارة موناكو الفرنسية للمشاركة في حفل اختيار اللاعب الأفضل في أوروبا وإجراء قرعة دور مجموعات البريميرليغ.
بالفيديو| لحظة وصول #محمد_صلاح لـ #موناكو لحضور حفل أفضل لاعب في #أوروبا— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨
#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا
#UCLdrawpic.twitter.com/9phVhBYLz5
المصدر: المصري اليوم
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)