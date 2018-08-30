تحديد أفضل لاعب في أوروبا الليلة
تشهد مدينة موناكو الفرنسية بعد قليل، حفل اختيار أفضل لاعب في أوروبا والذي يقام بالتزامن مع مراسم سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس يفوز بجائزة أفضل مدافع في أوروبا.
Congrats, @SergioRamos! 😎#UEFAawards#UCLdrawpic.twitter.com/CoJMacg6LB— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
انطلاق سحب القرعة.
الكوستاريكي كيلور نافاس يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أوربا.
🏆 2017/18 #UCL Goalkeeper of the Season!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
⭐️ Keylor Navas 👏👏👏#UEFAawards#UCLdrawpic.twitter.com/E8frJQmQSJ
جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنح للاعب الإنجليزي السابق دايفيد بيكهام.
🏴 D A V I D B E C K H A M 🏴— UEFA (@UEFA) August 30, 2018
🏅 2018 UEFA President's Award 🏅
👏 W I N N E R 👏 pic.twitter.com/HzPmr7z2OB
انطلاق حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.
📡 Live from Monaco!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
📺 #UCLdraw stream 👇👇👇
وفي وقت سابق من اليوم، وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى إمارة "موناكو" الفرنسية لحضور الحفل السنوي.
🚁 @MoSalah has landed!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
🏆 Positional awards/Player of the Year announced during #UCLdraw. pic.twitter.com/IYdUxwgyeE
وصول الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس.
😎😎#UCLdraw#UEFAawardspic.twitter.com/rtaSFmD3pl— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأسماء المرشحة لجائزة "لاعب العام" موسم 2017-2018 التي يتنافس عليها الثلاثي، المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مورديتش.
كذلك سيتم الاعلان عن الفائزين بجائزة أفضل حارس مرمى والتي تنافس عليها الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي المنتقل من يوفنتوس، وأليسون المنتقل إلى ليفربول من روما الإيطالي، والكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد.
فيما يتنافس على جائزة أفضل مدافع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم البرازيلي مارسيللون والإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران.
ويبرز اسم مودريتش مرة جديدة في جائزة أفضل لاعب خط وسط، وهو يتنافس عليها مع كل من زميله الألماني توني كروس، والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويدخل اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يغيب عن جائزة أفضل لاعب في المنافسة على لقب أفضل مهاجم، ويتنافس نجم برشلونة الإسباني مع خصمه الأزلي رونالدو، وكذلك فرعون مصر محمد صلاح.
وتتنافس الدنماركية بيرنيل هاردير لاعبة فولفسبورغ الألماني، مع لاعبتي ليون الفرنسي، النرويجية ادا هيغربيرغ والفرنسية أماندين هنري على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.
Name your winners! 🌟— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
Goalkeeper _____________
Defender _____________
Midfielder _____________
Forward _____________
Revealed tonight at 18:00 CET 👍#UCLdrawpic.twitter.com/7o5qz5zbg7
ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا في العام عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب.
كما أصبح الجناح صاحب الـ26 عاما أول لاعب مصري أو عربي أو أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة.
🗓️ #UCLdraw day! 🤩— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
ℹ️ Group stage
🏖️ Monaco
⏰ 18:00 CET
📺 https://t.co/sQezPQoaeapic.twitter.com/hEAIQGEZ0v
ويمتلك رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه الجائزة (3 مرات)، مقابل مرتين لليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومرة واحدة لكل من زميله السابق في الفريق الكتالوني أندريس إنييستا ولاعب بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري.
المصدر: وكالات+RT