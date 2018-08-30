بيل قادر على سد ثغرة رونالدو في ريال مدريد

اعتبر المدرب الحالي لمنتخب ويلز راين غيغز أن مواطنه غاريث بيل يستطيع سد الثغرة التي تركها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد بعد انتقاله إلى يوفنتوس.

ونجح بيل (29 عاما) في المرحلتين الأوليين من الدوري المحلي في تعويض أهداف البرتغالي أفضل لاعب في العالم خمس مرات لصالح النادي الملكي، بتسجيله في المباراتين الأوليين لفريقه ضد خيتافي وجيرونا.

وقال النجم السابق لمانشستر يونايتد "عندما يرحل لاعب مثل كريستيانو، تكون الأضواء مسلطة على اللاعب الذي سيحل مكانه من ناحيتي التهديف وتشكيل الخطورة".

وأضاف غيغز الذي لعب إلى جانب رونالدو في "الشياطين الحمر"، إن رحيل البرتغالي عن الريال ترك "ثغرة ضخمة لكي تسد، لكن غاريث لديه الخبرة الآن لأنه متواجد في النادي منذ فترة طويلة. كل عام، هناك ضغوطات عليه وقد تصرف بشكل رائع إزاءها".

واعتبر الجناح الويلزي السابق أنه بعد رحيل رونالدو، سيكون التركيز على اللاعبين الذين سيسجلون الأهداف، لكنه أضاف "أثبت غاريث علو كعبه في المباريات الكبيرة وأكد أنه يستطيع التعامل مع كل شيء يرمى باتجاهه".

وتابع "استهل الموسم الحالي بصورة صاروخية (...) لكن لا يوجد فترة لا يلعب فيها بشكل جيد".

وبات بيل هذه السنة أفضل هداف في تاريخ المنتخب الويلزي مع 29 هدفا، بعدما حطم الرقم السابق لإيان راش.

المصدر: أ ف ب