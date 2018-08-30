الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في ثالث أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل الروسي كارين خاتشانوف للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوزه على الإيطالي لورينزو سونيجو بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم خاتشانوف المصنف 27 اللقاء بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، تفاصيلها: 7-5 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و6 دقائق.

Янчук: Хачанов способен дать бой Надалю на US Openhttps://t.co/qfC5CsPJQY — Р-Спорт (@rsportru) August 30, 2018

ويواجه الروسي صاحب الـ22 عاما في الدور الثالث، الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم، والفائز على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-3، 6-4، 6-2.

That's 9️⃣ in a row at the #USOpen for @RafaelNadal!



The top seed beats Vasek Pospisil 6-3, 6-4, 6-2 to reach the third round at Flushing Meadows. Who do you think can stop the World No. 1 in New York?



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وسيحاول خاتشانوف تحقيق فوزه الأول على نادال، حيث انتهت المباريات الأربع السابقة بفوز الماتادور.

المصدر: sportbox.ru