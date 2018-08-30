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الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في ثالث أدوار أمريكا المفتوحة

الرياضة

الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في ثالث أدوار أمريكا المفتوحة
Reuters USA Today Sports
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوزه على الإيطالي لورينزو سونيجو بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم خاتشانوف المصنف 27 اللقاء بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، تفاصيلها: 7-5 و6-3 و6-3، خلال ساعتين و6 دقائق.

ويواجه الروسي صاحب الـ22 عاما في الدور الثالث، الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم، والفائز على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-3، 6-4، 6-2.

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وسيحاول خاتشانوف تحقيق فوزه الأول على نادال، حيث انتهت المباريات الأربع السابقة بفوز الماتادور.

المصدر: sportbox.ru

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