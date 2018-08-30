عشاق كرة القدم بانتظار نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم عند الساعة 19:00 بتوقيت موسكو إلى إمارة موناكو الفرنسية، حيث ستسحب قرعة مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وتم الكشف عن التصنيفات الأربعة للفرق الـ32 التي ستخوض غمار منافسات دور المجموعات، ويتواجد في كل تصنيف 8 فرق، كما يتم خلال القرعة تجنّب وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة.

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وجاءت التصنيفات الأربعة كالتالي:



التصنيف الأول: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو.



التصنيف الثاني: بوروسيا دورتموند، بورتو، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، بنفيكا، نابولي، توتنهام، روما.



التصنيف الثالث: ليفربول، شالكه، أولمبيك ليون، موناكو، فالنسيا، أياكس، تسيسكا موسكو، آيندهوفن.



التصنيف الرابع: النجم الأحمر الصربي، فيكتوريا بلزن التشيكي، كلوب بروج البلجيكي، غلطة سراي التركي، يونغ بويز السويسري، إنتر ميلان الإيطالي، هوفنهايم الألماني، آيك أثينا اليوناني.

وتقام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين الـ18 من سبتمبر والـ12 من ديسمبر المقبلين.

المصدر: وكالات