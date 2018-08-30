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السنغالي ماني: أنا أسرع من صلاح

الرياضة

السنغالي ماني: أنا أسرع من صلاح
AFP Ben STANSALL
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أكد لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي أنه أسرع من زميله المصري محمد صلاح.

وفي تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الأربعاء، قال ماني: "بالطبع أنا أسرع من صلاح، ربما ليس على مسافات قصيرة، ولكن في مسافة 100 أو 200 متر، سأفوز بهما بالتأكيد".

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وأضاف: "قبل كل شيء أعتقد أنني حققت حلمي، وهذا ما يجب على جميع الشباب اتباعه".

وتابع: "لقب الدوري الإنجليزي هو تحد كبير، وصحيح أننا فزنا بالبطولات، ولكن الدوري هو جزء من هذه اللعبة، وعلينا أن نأخذ ذلك بشكل جيد لإصلاح هذا العام".

وختم بالقول: "نحن نريد أن نفعل شيئا خاصا، ولكن دون الضغط المفرط، والآن الجميع يتحدث عنا، دعونا لا نتحدث عن الجوائز الفردية في الوقت الحالي".

المصدر: وكالات

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