السنغالي ماني: أنا أسرع من صلاح

أكد لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي أنه أسرع من زميله المصري محمد صلاح.

وفي تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الأربعاء، قال ماني: "بالطبع أنا أسرع من صلاح، ربما ليس على مسافات قصيرة، ولكن في مسافة 100 أو 200 متر، سأفوز بهما بالتأكيد".

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وأضاف: "قبل كل شيء أعتقد أنني حققت حلمي، وهذا ما يجب على جميع الشباب اتباعه".

وتابع: "لقب الدوري الإنجليزي هو تحد كبير، وصحيح أننا فزنا بالبطولات، ولكن الدوري هو جزء من هذه اللعبة، وعلينا أن نأخذ ذلك بشكل جيد لإصلاح هذا العام".

وختم بالقول: "نحن نريد أن نفعل شيئا خاصا، ولكن دون الضغط المفرط، والآن الجميع يتحدث عنا، دعونا لا نتحدث عن الجوائز الفردية في الوقت الحالي".

المصدر: وكالات