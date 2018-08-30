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سيرينا تضرب موعدا ناريا مع شقيقتها فينوس في أمريكا المفتوحة

الرياضة

سيرينا تضرب موعدا ناريا مع شقيقتها فينوس في أمريكا المفتوحة
Reuters
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ضربت الأمريكية سيرينا وليامز موعدا مع شقيقتها الكبرى فينوس في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الألمانية كارينا فيتهوفت بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت سيرينا المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة وسبع دقائق.

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وستواجه سيرينا الباحثة عن لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت شقيقتها للمرة الثلاثين، علما بأنها تتقدمها بـ17 فوزا مقابل 12 خسارة.

وقالت سيرينا البالغة من العمر 36 عاما: "بالطبع ستكون مباراة صعبة، كنا نفضل المواجهة في دور متقدم".

وكانت سيرينا غابت عن النسخة الأخيرة بعد إنجابها مولودتها الأولى أوليمبيا، لتتراجع إلى المركز 26 عالميا.

المصدر: وكالات

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