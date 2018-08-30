الصحف العالمية تؤيد صلاح ضد اتحاد الكرة المصري

أيدت الصحف العالمية طلبات نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي طالب اتحاد الكرة المصري بتنفيذها قبل المشاركة في مباراة النيجر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ونرصد لكم أهم ما جاء في الصحف العالمية عن تلك الأزمة:

صحيفة "The Sun" البريطانية:

أبرزت طلب وكيل صلاح بتقديم مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة استقالتهم، في حال استمرار الوضع الحالي وعدم تنفيذ مطالبه.

وأكدت الصحيفة، أن لاعب ليفربول أدعى أن المشجعين المصريين كانوا يطرقون أبوابه باستمرار طوال الليل لالتقاط صور معه وتوقيعه على قمصان المنتخب أثناء تواجده في مونديال روسيا.

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صحيفة "Mirror" البريطانية:

أشارت إلى أن هناك علاقة متوترة بين صلاح واتحاد الكرة خلال الأشهر الأخيرة، وأضافت أن صاحب الـ26 عاما اتهم مجلس الاتحاد بتجاهل الشكاوى التي قدمها بخصوص حقوق الرعاية.

وأوضحت أن صلاح قدم مطالب لدى الاتحاد لحمايته وتأمين الراحة التي افتقدها وزملاؤه خلال التواجد مع بعثة المنتخب بمونديال روسيا، بخلاف عدم احترام خصوصيته، وطالب نجم ليفربول بحمايته من التعرض للمضايقة خلال المباريات الدولية.

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صحيفة "Daily Mail" البريطانية:

نشرت أن صلاح يطالب باستقالة مجلس اتحاد الكرة في حال عدم توفير الراحة له وإيقاف المشجعين عن مضايقته أثناء البطولات الدولية.

وأوضحت أن مهاجم ليفربول هو أهم عناصر المنتخب المصري، ولكن حدثت خلافات بينه وبين الاتحاد بسب صعود المشجعين غرفة نومه في الفندق بمنتصف الليل لطلب الصور والتوقيعات، كما تعرض لمضايقات خلال تدريبات المنتخب بسبب حشود المشجعين حول ملعب التدريب.

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صحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية:

أبرزت الصحيفة الكتالونية، مطالب محمد صلاح من اتحاد الكرة، وأشارت إلى أن ذلك ضمن رغبته في تحقيق الاحترافية أثناء مشاركته مع المنتخب الأول.

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وبدأت الأزمة بين صلاح والاتحاد المصري، قبيل انطلاق مونديال روسيا، بسبب وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة، والحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى محاميه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلالها دون سند قانوني.

وتصاعد الخلاف بشكل كبير بين الطرفين، مع إصدار الاتحاد المصري بيانا حاد اللهجة تعليقا على طلبات من صلاح مرتبطة بمشاركته مع المنتخب المصري، مما دفع النجم المصري للظهور في بث مباشر على صفحته الرسمية في فيسبوك وتوضيح طلباته البسيطة والمحقة لكل اللاعبين وليس له وحده على حد وصفه.

المصدر: shorouknews.com+وكالات