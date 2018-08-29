كأس الرابطة الإنجليزية.. تأهل إيفرتون وواتفورد وخروج نيوكاسل

تأهل كل من إيفرتون وواتفورد إلى الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، فيما ودع نيوكاسل منافسات البطولة بخسارته أمام نوتنغهام فورست، اليوم الأربعاء.

وفاز إيفرتون على روثرهام يونايتد بنتيجة 3-1، وواتفورد على ريدينغ 2-0، في حين خسر نيوكاسل أمام نوتنغهام فورست الذي يلعب في الدرجة الأولى 1-3.

المصدر: وكالات



