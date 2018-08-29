فينوس وليامز تقصي الإيطالية جيورجي من أمريكا المفتوحة

فازت الأمريكية فينوس وليامز على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-4 و7-5 في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، وقد تقابل شقيقتها الصغرى سيرينا في الدور الثالث.

وفازت فينوس المصنفة 16 بالمجموعة الأولى بسهولة لكن طاقتها بدأت تنفد في نهاية المجموعة الثانية بسبب الحر الشديد داخل ملعب لويس أرمسترونغ.

Victorious Venus!@Venuseswilliams edges past Giorgi 6-4, 7-5 to reach R3!



She will face Witthöft or......Serena!#USOpenpic.twitter.com/hpbqUsSitO — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018

وبلغت الأمريكية سلون ستيفنز حاملة اللقب الدور ذاته، بعد فوزها بصعوبة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بواقع 4-6 و7-5 و6-2.

Defending @usopen champ @SloaneStephens moves on!



Comes back to defeat Anhelina Kalinina 4-6, 7-5, 6-2 and will face Victoria Azarenka next ---> https://t.co/XjtoVEyJD7pic.twitter.com/duqYBzOpMs — WTA (@WTA) August 29, 2018

المصدر: وكالات