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فينوس وليامز تقصي الإيطالية جيورجي من أمريكا المفتوحة

الرياضة

فينوس وليامز تقصي الإيطالية جيورجي من أمريكا المفتوحة
AFP
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فازت الأمريكية فينوس وليامز على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-4 و7-5 في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، وقد تقابل شقيقتها الصغرى سيرينا في الدور الثالث.

وفازت فينوس المصنفة 16 بالمجموعة الأولى بسهولة لكن طاقتها بدأت تنفد في نهاية المجموعة الثانية بسبب الحر الشديد داخل ملعب لويس أرمسترونغ.

وبلغت الأمريكية سلون ستيفنز حاملة اللقب الدور ذاته، بعد فوزها بصعوبة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بواقع 4-6 و7-5 و6-2.

المصدر: وكالات

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