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الروسي مدفيديف يتقدم في بطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

الروسي مدفيديف يتقدم في بطولة أمريكا المفتوحة
Sputnik
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تقدم الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأربعاء.

وتمكن ميدفيديف من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-4 و6-3 و4-6 و6-3.

وسيلتقي الروسي مدفيديف في الدور الثالث مع الكرواتي بورنا كوريتش الذي تأهل على حساب الإسباني روبرتو كارباييس بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2 و6-3. 

وإلى الدور ذاته، تأهل الكندي ميلوش راونيش بتغلبه على الفرنسي جيل سيمون بـ3  مجموعات دون رد بواقع 6-3 6-4 6-4.

وكذلك بلغ السويسري ستان فافرينكا الدور الثالث، بتفوقه بصعوبة على الفرنسي أوغو همبرت بـ3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة 7-6 و4-6 و6-3 و7-5.

المصدر: وكالات

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