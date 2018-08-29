الروسي مدفيديف يتقدم في بطولة أمريكا المفتوحة

تقدم الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأربعاء.

وتمكن ميدفيديف من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-4 و6-3 و4-6 و6-3.

وسيلتقي الروسي مدفيديف في الدور الثالث مع الكرواتي بورنا كوريتش الذي تأهل على حساب الإسباني روبرتو كارباييس بنتيجة 7-6 (7-4) و6-2 و6-3.

وإلى الدور ذاته، تأهل الكندي ميلوش راونيش بتغلبه على الفرنسي جيل سيمون بـ3 مجموعات دون رد بواقع 6-3 6-4 6-4.

Stan is the man! 2016 champ @stanwawrinka battles to a four-set win at the #USOpen, setting a 3R clash against Milos Raonic.



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وكذلك بلغ السويسري ستان فافرينكا الدور الثالث، بتفوقه بصعوبة على الفرنسي أوغو همبرت بـ3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة 7-6 و4-6 و6-3 و7-5.

المصدر: وكالات