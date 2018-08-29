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ماريانو دياز يعود إلى ريال مدريد

الرياضة

ماريانو دياز يعود إلى ريال مدريدشعار نادي ريال مدريد
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، استعادة لاعبه السابق ماريانو دياز، قادما من صفوف نادي ليون الفرنسي.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، إن ماريانو دياز سيرتبط بعقد مع النادي الملكي لمدة 5 مواسم، وسيتم تقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام الجمعة المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحصل الميرنيغي على خدمات اللاعب مرة أخرى مستغلا بندا في عقده يتيح للنادي استعادته مقابل 33 مليون يورو.

وكان دياز قد انضم للنادي الفرنسي الموسم الماضي مقابل 8 مليون يورو، بعدما حقق 4 ألقاب مع ريال مدريد.

وسجل دياز 21 هدفا في 45 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات.

المصدر: وكالات

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