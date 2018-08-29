اليابان تقصي الإمارات وتضرب موعدا مع كوريا الجنوبية في نهائي دورة الألعاب الآسيوية

خسر المنتخب الأولمبي الإماراتي أمام نظيره الياباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية، في إندونيسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، عن طريق اللاعب أياسي يويدا.

إقرأ المزيد

وسيواجه المنتخب الياباني في نهائي المسابقة نظيره الكوري الجنوبي الفائز على فيتنام في مباراة نصف النهائي الأولى بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات