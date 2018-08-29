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ترامب يستقبل رئيس "الفيفا" في البيت الأبيض

الرياضة

ترامب يستقبل رئيس
Reuters
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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني انفانتينو، في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، لإجراء مشاورات حول بطولة كأس العالم 2026 .

وقال ترامب موجها حديثه لانفانتينو الذي زار البيت الأبيض برفقة رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كاروس كورديرو: "أرغب في أن أشكرك لتواجدك هنا، أنت شخص محترم للغاية والعمل الذي قمت به رائع".

وأكد الرئيس الأمريكي أن المونديال الذي سيقام للمرة الأولى على أراضي ثلاث دول مختلفة (الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك) سيكون "حدثا مهما ومميزا للغاية".

ومن جانبه أثنى إنفانتينو على كلمات ترامب وأصر على أن كأس العالم هو "الحدث الرياضي الأكثر أهمية"، وذلك بعدما استعرض بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بمونديال روسيا 2018.

وقام إنفانتينو بتقديم هدية للرئيس الأمريكي كانت عبارة عن بطاقتين "حمراء وصفراء"، يستخدمهما الحكم الرئيسي في مباريات كرة القدم، لتحذير اللاعبين أو طردهم، وشرح إنفانتينو كيفية استخدام البطاقتين قائلا "البطاقة الصفراء لتحذير اللاعب، والحمراء لطرده". فما كان من الرئيس الأمريكي إلا أن مازح الصحفيين الذين حضروا اللقاء بالتظاهر بأنه يشهر لهم البطاقة الحمراء.

وفاز الملف الثلاثي بتنظيم مونديال 2026 بتصويت الجمعية العمومية للفيفا في حزيران الماضي، متفوقا على ملف ترشيح تقدم به المغرب. وأتت عملية التصويت عشية انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018، علما أن البطولة المقبلة ستقام في قطر عام 2022.

وسيقام مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.

المصدر: وكالات

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