سون يقترب من ذهبية ستعفيه من الخدمة العسكرية

فازت كوريا الجنوبية على فيتنام 3-1 اليوم في المباراة نصف النهائية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا.

وصنع سون البالغ 26 عاما، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الهدف الثاني قبل استبداله في الدقيقة 72 وسيحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية في بلاده إذا فازت كوريا الجنوبية باللقب.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن كل رجل سليم بدنيا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، ويمكن للرياضيين الحصول على إعفاء إذا فازوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

وقال سون بعد الفوز: "نستحق الانتصار، أتيحت لنا الكثير من الفرص للتسجيل وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل وسيطرنا على اللقاء".

وستواجه كوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم السبت المقبل الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تقام حاليا بين اليابان والإمارات.

المصدر: رويترز