شارابوفا تتخطى شنايدر بصعوبة في أمريكا المفتوحة

تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بصعوبة، إثر فوزها على السويسرية باتي شنايدر بواقع 6-2 و7-6، اليوم الثلاثاء.

وبعد أن أنهت المجموعة الأولى بسهولة، عاشت شارابوفا (الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبطلة أمريكا المفتوحة في 2006) لحظات حرجة في الثانية حيث تقدمت 5-1 والإرسال في حوزتها لتملك فرصة إنهائها بسهولة، بيد أن السويسرية استغلت عدم تركيز منافستها في نهاية اللقاء وعادت بالنتيجة إلى 5-5 ثم فرضت شوطا فاصلا كان صعبا على الروسية.

Sealed with a 🚀...@MariaSharapova defeats a resurgent Schnyder 6-2, 7-6 in her opening round match in Louis Armstrong Stadium!https://t.co/83VapwyU8n#USOpenpic.twitter.com/LOqNKl8C1x — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018

واعتزلت شنايدر التنس بعد الخروج من الدور الأول في فرنسا المفتوحة 2011 لكنها عادت للعب في 2015 وفي الأسبوع الماضي أصبحت أكبر سيدة سنا تتأهل من التصفيات لتصل للقرعة الرئيسية في بطولة كبرى إذ يبلغ عمرها 39 عاما و8 أشهر.

وستلتقي شارابوفا في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كريستيا وهي منافسة من المتوقع أن تكون قوية وسريعة أمام اللاعبة الروسية.

المصدر: وكالات