استبعاد خضيرة وعودة ساني لقائمة المانشافت
أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، قائمة المانشافت التي تستعد لمواجهة المنتخب الفرنسي ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية في الـ6 من سبتمبر القادم.
وشهدت القائمة استبعاد كل من سامي خضيرة مع وجود أسماء جديدة مثل كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)، ثيلو كيرير (باريس سان جيرمان)، ونيكو شولز (هوفنهايم).
Welcome to #DieMannschaft, @KehrerThilo, Nico #Schulz and Kai #Havertz! 🇩🇪👏 pic.twitter.com/TGkzAu9c39— Germany (@DFB_Team_EN) August 29, 2018
كما شهدت عودة كل من ليروي ساني ونيلز بيترسن وجوناثان تاه، لاعبي مانشستر سيتي وفرايبورغ وباير ليفركوزن على الترتيب.
📋 Here's Joachim #Löw's squad for our Nations League opener vs. France 🇩🇪🇫🇷 and friendly vs. Peru 🇩🇪🇵🇪#DieMannschaft#GERFRA#GERPERpic.twitter.com/nzlDB4GMKK— Germany (@DFB_Team_EN) August 29, 2018
وجاءت القائمة على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير - مارك تير شتيغن.
في خط الدفاع: جيروم بواتينغ - ماتياس جينتر - جوناس هيكتور - ماتس هوميلز - ثيلو كيرير - جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - نيكو شولز - نيكلاس سولي - جوناثان تاه.
في خطي الوسط والهجوم: جوليان براندت - ليون جوريتسكا - جوليان دراكسلر - توني كروس - إلكاي جوندوجان - كاي هافيرتز - توماس مولر - نيلز بيترسن - ماركو رويس - ليروي ساني - تيمو فيرنر.
المصدر: وكالات