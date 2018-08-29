استبعاد خضيرة وعودة ساني لقائمة المانشافت

أعلن المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، قائمة المانشافت التي تستعد لمواجهة المنتخب الفرنسي ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية في الـ6 من سبتمبر القادم.

وشهدت القائمة استبعاد كل من سامي خضيرة مع وجود أسماء جديدة مثل كاي هافيرتز (باير ليفركوزن)، ثيلو كيرير (باريس سان جيرمان)، ونيكو شولز (هوفنهايم).

كما شهدت عودة كل من ليروي ساني ونيلز بيترسن وجوناثان تاه، لاعبي مانشستر سيتي وفرايبورغ وباير ليفركوزن على الترتيب.

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وجاءت القائمة على النحو الآتي:



في حراسة المرمى: مانويل نوير - مارك تير شتيغن.



في خط الدفاع: جيروم بواتينغ - ماتياس جينتر - جوناس هيكتور - ماتس هوميلز - ثيلو كيرير - جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجر - نيكو شولز - نيكلاس سولي - جوناثان تاه.



في خطي الوسط والهجوم: جوليان براندت - ليون جوريتسكا - جوليان دراكسلر - توني كروس - إلكاي جوندوجان - كاي هافيرتز - توماس مولر - نيلز بيترسن - ماركو رويس - ليروي ساني - تيمو فيرنر.

المصدر: وكالات