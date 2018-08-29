"الضربة القاتلة" الداغستاني غازييف يطمح إلى انتزاع حزام منظمة Brave البحرينية

قال الروسي حاجي موسى غازييف إن هدفه هو انتزاع حزام منظمة Brave للفنون القتالية المختلطة في الوزن نصف المتوسط.

جاء ذلك بعد فوز الداغستاني الملقب بـ"الضربة القاتلة" على البرازيلي ليوناردو مافرا، عقب انسحاب اللبناني محمد غرابي من مواجهة غازييف لدواع صحية. ويتحدث حاجي موسى في هذه المقابلة عن المشكلات التي واجهها أثناء عملية التجفيف قبل النزالات، علماً أنه كان يضطر أحيانا لفقدان 7 كيلوغرامات في يوم واحد! كما يروي المقاتل قصة تحضيره لنزال أقيم بعد بضعة أيام من زواجه، ما أدى إلى تكبده هزيمة قاسية بالقاضية. هذه المواضيع وغيرها في المقابلة المصورة.