عمالقة أوروبا تترقب قرعة مجموعات دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص غدا الخميس عند الساعة 21:00 بتوقيت موسكو إلى إمارة موناكو الفرنسية حيث تسحب قرعة دوري مجموعات "التشامبيونزليغ".

وتترقب الفرق الأوروبية الكبرى القرعة بفارغ الصبر، للتعرف على منافسيها في دور المجموعات في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا 2018-2019.

ومثلما كان متبعا في النسخ الماضية، لن تسمح القرعة بمواجهة بين فريقين من نفس البلد خلال دور المجموعات.

وللمرة الأولى، تتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال، الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من الدوريات الأوروبية الكبرى، وهي مسابقات الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

ويجري توزيع الفرق الـ32، المشاركة في البطولة على 4 مستويات، يضم كل مستوى 8 فرق، ويضم المستوى الأول، الفريق حامل اللقب وكذلك حامل لقب الدوري الأوروبي وأبطال أعلى 6 مسابقات دوري في أوروبا، تصنيفا.



ويتواجد ريال مدريد، المتوج باللقب في المواسم الثلاثة الماضية، وجاره أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الأوروبي وكذلك برشلونة بطل إسبانيا، تتواجد تلك الفرق ضمن فرق المستوى الأول، بالإضافة إلى كل من يوفنتوس الإيطالي بطل إيطاليا، ومانشستر سيتي بطل إنجلترا، وباريس سان جيرمان بطل فرنسا، وبايرن ميونخ بطل ألمانيا، ولوكوموتيف موسكو بطل روسيا.

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وتوزع الفرق الـ24 الأخرى على المستويات من الثاني إلى الرابع، وقد ضم المستوى الثاني بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد، والمستوى الثالث موناكو الفرنسي وأياكس الهولندي، وجاء غلطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي في المستوى الرابع.

أما ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، فسينضم إلى فرق أحد المستويين الثاني أو الثالث، وهو ما يعتمد على نتائج المباريات الأخيرة في الدور التمهيدي، المقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتقام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين الـ18 من سبتمبر والـ12 من ديسمبر المقبلين.

المصدر: وكالات