في أجواء "جهنمية".. فيدرر ودجوكوفيتش يتأهلان لثاني أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، وسط أجواء وصفت بأنها "جهنمية" حيث بلغت الحرارة 40 درجة مترافقة مع نسبة رطوبة لا تطاق.

وتغلب فيدرر على الياباني يوشيتو نيشوكا بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-2 و6-4 وبأقل من ساعتين، فيما احتاج دجوكوفيتش إلى أربع مجموعات للفوز على المجري مارتن فوتشوفيتش 6-3 و3-6 و6-4 و6-0.

Two-time champ @DjokerNole overcomes extreme heat 🥵 to survive an opening hurdle at the #USOpen



The 🇷🇸 stormed back from a break down in the third to d. Fucsovics 63 36 64 60



More 👉 https://t.co/cQqCcyH24xpic.twitter.com/NN2HIRnajI — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 28, 2018

ويلتقي فيدرر الذي توج باللقب خمس مرات دون انقطاع من 2004 إلى 2008، في الدور الثاني مع الفرنسي بونوا بير المصنف 56، في سعيه إلى أول تتويج في فلاشينغ ميدوز منذ 10 سنوات.

R1 ✅@rogerfederer defeats Nishioka 6-2, 6-2, 6-4 and sets up a R2 clash against Benoit Paire...https://t.co/YlB5v188um#USOpenpic.twitter.com/siijt7GEPT — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018

إقرأ المزيد

فيما يلتقي دجوكوفيتش في الدور الثاني مع الأمريكي تينيس سندغرين.

وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف الرابع عالميا على منافسه الكندي بيتر بولانسكي 6-2 و6-1 و6-2، فيما فاز البلجيكي دافيد غوفين العاشر على الإيطالي فيديريكو غايو 6-2 و6-4 و7-6، والياباني كي نيشيكوري على الألماني مكسيميليان مارتيرر 6-2 و6-2 و6-3.

وخرج التونسي مالك الجزيري من الدور الأول على يد الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 5-7 و2-6 و2-6.

المصدر: أ ف ب