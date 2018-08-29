 
مباشر

في أجواء "جهنمية".. فيدرر ودجوكوفيتش يتأهلان لثاني أدوار أمريكا المفتوحة

الرياضة

في أجواء
Reuters Robert Deutsch-USA TODAY Sports
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpnq

تأهل السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، وسط أجواء وصفت بأنها "جهنمية" حيث بلغت الحرارة 40 درجة مترافقة مع نسبة رطوبة لا تطاق.

وتغلب فيدرر على الياباني يوشيتو نيشوكا بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-2 و6-4 وبأقل من ساعتين، فيما احتاج دجوكوفيتش إلى أربع مجموعات للفوز على المجري مارتن فوتشوفيتش 6-3 و3-6 و6-4 و6-0.

ويلتقي فيدرر الذي توج باللقب خمس مرات دون انقطاع من 2004 إلى 2008، في الدور الثاني مع الفرنسي بونوا بير المصنف 56، في سعيه إلى أول تتويج في فلاشينغ ميدوز منذ 10 سنوات.

إقرأ المزيد
الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة

فيما يلتقي دجوكوفيتش في الدور الثاني مع الأمريكي تينيس سندغرين.

وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلب الألماني ألكسندر زفيريف الرابع عالميا على منافسه الكندي بيتر بولانسكي 6-2 و6-1 و6-2، فيما فاز البلجيكي دافيد غوفين العاشر على الإيطالي فيديريكو غايو 6-2 و6-4 و7-6، والياباني كي نيشيكوري على الألماني مكسيميليان مارتيرر 6-2 و6-2 و6-3.

وخرج التونسي مالك الجزيري من الدور الأول على يد الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 5-7 و2-6 و2-6.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. سد النهضة والعلاقات الثنائية.. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والسودان