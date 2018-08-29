تعرف على بطولة "دوري الأمم الأوروبية" الجديدة!

مع اقتراب انطلاق بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في الـ6 من سبتمبر المقبل نقدم لقرائنا الأعزاء معلومات أساسية عن ماهية هذه البطولة الجديدة.

تشارك في دور المجموعات جميع منتخبات أوروبا وعددها 55 منتخبا.

يقسم دور المجموعات إلى 4 مستويات هي A و B و C و D.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

- المستوى الأول A: يضم 12 منتخبا وهي المنتخبات التي كانت الأفضل تصنيفا قبل إجراء القرعة في الـ24 من يناير الماضي، ووزعت على 4 مجموعات بواقع 3 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي سيقام صيف 2019، أما متذيل كل مجموعة فسيهبط إلى المستوى الثاني الذي سيلعب به في الموسم التالي من البطولة.

- المستوى الثاني B: يضم 12 منتخبا، وهي المنتخبات التي كان تصنيفها بين 13 و 24 أوروبيا قبل إجراء القرعة، وقسمت المنتخبات إلى 4 مجموعات بواقع 3 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويصعد متصدر كل مجموعة إلى المستوى الأول، فيما يهبط متذيل كل مجموعة إلى المستوى الثالث الذي سيلعب به في الموسم التالي من البطولة.

- المستوى الثالث C: يضم 15 منتخبا وهي المنتخبات التي كان تصنيفها بين 25 و 39 أوروبيا قبل إجراء القرعة، وقسمت المنتخبات إلى 4 مجموعات بواقع 3 منتخبات في إحداها و4 في المجموعات الثلاث الأخرى، ويصعد متصدر كل مجموعة إلى المستوى الثاني، فيما يهبط متذيلو المجموعات الرباعية، بالإضافة لأسوأ ثالث في المجموعات الأربع، إلى المستوى الرابع الذي سيلعبون به في الموسم التالي من البطولة.

- المستوى الرابع D: يضم 16 منتخبا، وهي المنتخبات التي كان تصنيفها بين 40 و 55 أوروبيا قبل إجراء القرعة، ووزعت المنتخبات إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويصعد متصدر كل مجموعة إلى المستوى الثالث.

- وسيتأهل منتخب من كل مستوى إلى يورو 2020 وهو حافز إضافي لمن سيفشل في التأهل عبر التصفيات الرسمية لليورو.

A first look at the #NationsLeague trophy 🏆🤩 pic.twitter.com/y94135cboP — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

- ويقام دور المجموعات في خريف الأعوام الزوجية (بعد المونديال أو اليورو)، ونصف النهائي في صيف الأعوام الفردية.

- وتحصل المنتخبات على ريوع مالية جيدة مقابل المشاركة أولا ومن ثم تكبر هذه الريوع بطبيعة الحال مع تحقيق نتائج جيدة.

بشار السيد أحمد