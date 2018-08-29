تفاصيل رد اتحاد الكرة المصري على طلبات محمد صلاح

قال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، إن الاتحاد درس بعناية شديدة ما قاله مؤخرا محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي حول الاتحاد.

وأضاف مجاهد في بيان نشره الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن: "الاتحاد لم يبخل في دعم المنتخب بلا حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ لأداء مهمته الوطنية، في إطار القوانين المصرية الملزمة ومن واقع الميزانية التي تخضع لرقابة قانونية".

وأوضح في حديثه أنها المرة الأولى التي يسمع فيها الاتحاد هذه الطلبات بلغة محترمة وراقية كما جاءت على لسان نجم المنتخب، مشددا على أن قيمة هذه الطلبات المادية لا تذكر بجانب ما ينفقه اتحاد الكرة على المنتخب الأول، وأن الأمر فعليا لم يكن يحتاج إلى الخطابات حيث إن الاتحاد وضع مراجعة شاملة لكل سلبيات المرحلة السابقة، ومن ضمنها التأمين الشامل لكافة أفراد المنتخب، لافتا إلى أن الاتحاد كان يأمل أن تكون أي طلبات بهذا الخصوص في إطار الاحترام الحاكم بين مكونات المنظومة الكروية.

وإليكم البيان كاملا:

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يذكر أن بيان الاتحاد جاء على وقع أزمة مع صلاح، بدأت قبل مونديال روسيا مع وضع صورة اللاعب على طائرة المنتخب إلى جوار شعار شركة الاتصالات الراعية، وهذا يشكل مخالفة لعقد رعاية بين شركة اتصالات أخرى وصلاح.

وامتدت المشاكل بين صلاح والاتحاد خلال كأس العالم، حيث يرى اللاعب أن الاتحاد لم يهيئ له ولزملائه الأجواء المناسبة لخوض المباريات.

وظهر صلاح أول أمس في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وتحدث عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال إن الاتحاد حاول إظهار صورته بشكل سيئ أمام الجميع.

المصدر: وكالات