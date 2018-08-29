في وداع شفاينشتايغر.. بايرن ميونيخ يكتسح شيكاغو فاير (فيديو)

لقي أسطورة بايرن ميونخ الألماني باستيان شفاينشتايغر، والمحترف حاليا في صفوف شيكاغو فاير الأمريكي، احتفالا خاصا أمس، خلال مباراة تكريمية له أقيمت بين فريقيه السابق والحالي.

وأحرز نجم المانشافت الهدف الرابع لعملاق بافاريا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذي حسمه البايرن برباعية نظيفة.

وسجل أهداف البايرن الأخرى كل من سيرج جنابري وساندرو واغينر والهولندي آرين روبين في الدقائق 7 و38 و63 على الترتيب.

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ووجه شفاينشتايغر، الشكر للجماهير التي احتشدت في ملعب أليانز أرينا، قائلا: "أنا واحد منكم وسأظل كذلك، الماضي الخاص بي لا ينتمي إلا للبايرن".

ولعب شفاينشتايغر، بصفوف الفريق الأول للبايرن، من 2002 حتى 2015، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى فريقه الحالي شيكاغو فاير.

المصدر: وكالات