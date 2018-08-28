حوريا يرافق الوداد المغربي إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

اكتفى الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب بالتعادل السلبي مع مضيفه توغو بور التوغولي، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الوداد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن صعوده إلى دور الثمانية قبل هذه المباراة، فيما رفع توغو بور رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، نجح حوريا الغيني، في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله السلبي، مع مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في ختام دور المجموعات بالمسابقة.

وصعد حوريا إلى دور الثمانية، رفقة الوداد المغربي، ورفع حوريا رصيده إلى 9 نقاط ليحافظ على المركز الثاني، فيما رفع صن داونز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباريات المجموعة الأولى، حقق الأهلي المصري فوزا مثيرا على حساب ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي 4-3، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة محافظا على صدارة ترتيب المجموعة بعد نهاية مرحلة المجموعات، بعدما كان قد حسم تأهله للدور التالي رفقة الترجي التونسي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل كمبالا بقيادة مديره الفني ميك موتيبي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

المصدر: وكالات