ألكاسير ينضم إلى بوروسيا دورتموند

انضم المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير إلى بوروسيا دورتموند معارا من برشلونة بعد أن اجتاز الزيارة الطبية الروتينية.

وسيكون انضمام ألكاسير مهاجم برشلونة إلى دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع احتفاظ النادي الألماني بخيار التعاقد معه نهائيا مقابل مبلغ قد يصل إلى 28 مليون يورو (32 مليون دولار).

وذكر بطل إسبانيا في بيان اليوم "سيدفع النادي الألماني مليوني يورو لبرشلونة مقابل الحصول على خدمات ألكاسير على سبيل الإعارة لمدة عام وسيتكفل أيضا براتب اللاعب".

ويمكن لدورتموند شراء ألكاسير في نهاية فترة الإعارة لكن برشلونة يملك أيضا حق الرفض.

وإذا انضم المهاجم بشكل دائم لدورتموند وبيع لناد آخر بعد ذلك سيحصل برشلونة على خمسة بالمئة من صفقة الانتقال.

وانضم ألكاسير إلى برشلونة في 2016 مقابل 30 مليون يورو بعد أن سجل 43 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة في 124 مباراة خاضها مع فالنسيا.

لكن المهاجم الدولي (13 مباراة مع منتخب إسبانيا و6 أهداف) لم يستطع فرض نفسه في صفوف الفريق الكاتالوني التي تغص بالنجوم الأجانب مثل الأرجنيتني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لكنه رغم ذلك سجل 15 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 50 مباراة.

وافتتح بوروسيا دورتموند موسمه الأحد بقيادة مدربه الجديد السويسري لوسيان فافر بفوز عريض على لايبزيغ 4-1.

المصدر: أ ف ب