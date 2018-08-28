فوز مقلق للدحيل القطري على بيرسبوليس الإيراني في أبطال آسيا

حسم الدحيل القطري الفصل الأول من مواجهته مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني بأفضلية غير مطمئنة وذلك بتغلبه عليه 1-0 الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وينتقل الفريق القطري في 18 سبتمبر المقبل إلى ملعب "آزادي" في العاصمة الإيرانية طهران لخوض لقاء الإياب بأفضلية هذا الهدف الذي سجله منذ (د.15) عبر المعز علي، ما سيجعل مهمته صعبة للغاية أمام جماهير بيرسبوليس.

ويحتاج الدحيل للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، من أجل التأهل للدور قبل النهائي، فيما يحتاج بيرسبوليس للفوز بفارق أكثر من هدف، للتأهل إلى الدور التالي.

وخرج الدحيل منتصرا من الفصل الأول لهذه المواجهة، ودخل في طريقه التاريخ لأنه أصبح بحسب الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق 9 انتصارات متتالية في نسخة واحدة.

المصدر: أ ف ب