 
مباشر

فوز مقلق للدحيل القطري على بيرسبوليس الإيراني في أبطال آسيا

الرياضة

فوز مقلق للدحيل القطري على بيرسبوليس الإيراني في أبطال آسيا
twitter@TheAFCCL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kplc

حسم الدحيل القطري الفصل الأول من مواجهته مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني بأفضلية غير مطمئنة وذلك بتغلبه عليه 1-0 الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وينتقل الفريق القطري في 18 سبتمبر المقبل إلى ملعب "آزادي" في العاصمة الإيرانية طهران لخوض لقاء الإياب بأفضلية هذا الهدف الذي سجله منذ (د.15) عبر المعز علي، ما سيجعل مهمته صعبة للغاية أمام جماهير بيرسبوليس.

ويحتاج الدحيل للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، من أجل التأهل للدور قبل النهائي، فيما يحتاج بيرسبوليس للفوز بفارق أكثر من هدف، للتأهل إلى الدور التالي.

وخرج الدحيل منتصرا من الفصل الأول لهذه المواجهة، ودخل في طريقه التاريخ لأنه أصبح بحسب الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق 9 انتصارات متتالية في نسخة واحدة.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا