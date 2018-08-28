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كفيتوفا تعبر إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة

الرياضة

كفيتوفا تعبر إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة
Reuters
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بلغت التشيكية بترا كفيتوفا الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، دون عناء بفوزها الثلاثاء على البلجيكية يانينا فيكماير 6-1 و6-4.

واحتاجت كفيتوفا، المصنفة خامسة إلى ساعة و12 دقيقة لحجز بطاقتها في الدور الثاني حيث تلتقي الصينية وانغ يافان أو السلوفاكية آنا كارولينا شمييلدلوفا.

وتأمل التشيكية البالغة 28 عاما أن تذهب في البطولة الأمريكية المقامة في فلاشينغ ميدوز أبعد من مشاركاتها الثلاث هذا الموسم في البطولات الكبرى، حيث انتهى مشوارها عند الدور الأول في أستراليا المفتوحة وويمبلدون، وعند الدور الثالث في رولان غاروس.

كما لحقت اليابانية نعومي أوساكا، بقافلة المتأهلات للدور الثاني بالبطولة الحالية، إثر فوزها 6-3 و6-2 على الألمانية لورا سيغموند، في مباراة أخرى اليوم بالدور الأول للبطولة.

وتغلبت الأوكرانية ليسيا تشيرنكو على البلجيكية أليسون فان بوتفانك، بواقع 6-3 و6-2.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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