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شاهد.. هدف عالمي "ع الطاير" بقدم أرجنتينية في الوقت القاتل

الرياضة

شاهد.. هدف عالمي
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أحرز الأرجنتيني إزكويل أفيلا مهاجم هويسكا الوافد الجديد إلى دوري الأضواء في إسبانيا، هدفا مذهلا خلال اللقاء الذي جمع فريقه أمس بمضيفه أتلتيك بيلباو ضمن الجولة الثانية من الليغا.

وقبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض 2-1، شن هويسكا هجمة خطرة في محاولة لتعديل النتيجة ولكن دفاع بيلياو شتت الكرة ليعود قائد هويسكا غونزالو ميليرو ليقطع الكرة ويمررها للأرجنتيني أفيلا صاحب الـ24 ربيعا، الذي هيأ الكرة لنفسه بطريقة مذهلة بقدمه اليمنى على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسددها بيسراه "ع الطاير" في المقص الأيمن لحارس أصحاب الأرض.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 2-2، ويعتبر هويسكا الوافد الجديد إلى دوري الأضواء صاحب أصغر الملاعب في الليغا بطاقة استيعابية تبلغ 5500 متفرج فقط، بينما يبلغ عدد مقاعد ملعب "سان ماميس" معقل أتلتيك بيلباو 40 ألفا.

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المصدر: eurosport.ru

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