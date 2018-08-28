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رئيس إيران السابق يدافع عن الأمريكية سيرينا ويليامز

الرياضة

رئيس إيران السابق يدافع عن الأمريكية سيرينا ويليامز
Asmaa Waguih / Charles Platiau / Reuters
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دافع رئيس إيران السابق، محمود أحمدي نجاد، عن لاعبة كرة المضرب (التنس) الأمريكية سيرينا ويليامز المتوجة بـ23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ونشر نجاد تغريدة عبر حسابه في تويتر ندد فيها بمنع النجمة الأمريكية من ارتداء اللباس الرياضي الأسود الطويل الذي اعتادت الظهور به في الآونة الأخيرة بعد غياب طويل إثر إنجاب ابنتها الأولى، واصفا القرار بأنه تقليل من احترام اللاعبة.

ويذكر أن سيرينا البالغة 36 عاما ظهرت بلباس أسود شبيه بزي الغواصين في آخر مبارياتها، ما دفع برنارد جيوديسيلي، رئيس اتحاد التنس الفرنسي بأن يصرح أنه لن يتم قبول ذاك اللباس بعد الآن، وسيتم فرض نظام أكثر صرامة في توحيد الزي المعتمد من قبل الاتحاد.

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وأكدت سيرينا في مناسبات سابقة أنها اختارت الزي في بطولة رولان غاروس للتأقلم مع مشكلة الجلطات الدموية التي أصبحت تعاني منها منذ ولادة ابنتها.

المصدر: وكالات

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