رئيس إيران السابق يدافع عن الأمريكية سيرينا ويليامز

دافع رئيس إيران السابق، محمود أحمدي نجاد، عن لاعبة كرة المضرب (التنس) الأمريكية سيرينا ويليامز المتوجة بـ23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

ونشر نجاد تغريدة عبر حسابه في تويتر ندد فيها بمنع النجمة الأمريكية من ارتداء اللباس الرياضي الأسود الطويل الذي اعتادت الظهور به في الآونة الأخيرة بعد غياب طويل إثر إنجاب ابنتها الأولى، واصفا القرار بأنه تقليل من احترام اللاعبة.

Why is the #FrenchOpen disrespecting @serenawilliams ? Unfortunately some people in all Countries including my Country, haven't realized the true meaning of freedom. — Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) August 27, 2018

ويذكر أن سيرينا البالغة 36 عاما ظهرت بلباس أسود شبيه بزي الغواصين في آخر مبارياتها، ما دفع برنارد جيوديسيلي، رئيس اتحاد التنس الفرنسي بأن يصرح أنه لن يتم قبول ذاك اللباس بعد الآن، وسيتم فرض نظام أكثر صرامة في توحيد الزي المعتمد من قبل الاتحاد.

#Serena Williams has spoken with the French Tennis Federation and says 'everything's fine' after her catsuit was banned from future tournaments.



More > https://t.co/Gcng2ZzvGspic.twitter.com/neYqaSBTc7 — Live Tennis (@livetennis) August 26, 2018

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وأكدت سيرينا في مناسبات سابقة أنها اختارت الزي في بطولة رولان غاروس للتأقلم مع مشكلة الجلطات الدموية التي أصبحت تعاني منها منذ ولادة ابنتها.

المصدر: وكالات