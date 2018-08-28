خارجية البرلمان المصري تحرج "اتحاد الكرة" وتنصف صلاح

انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائب طارق رضوان، تصرفات اتحاد الكرة في بلاده تجاه اللاعب الدولي محمد صلاح مطالبا الاتحاد بالاستقالة في ظل الأزمات المتلاحقة.

وقال رضوان، في بيان، اليوم الثلاثاء: "بعيدا عن أن اللاعب محمد صلاح والذي أصبح أيقونة الأمل للمصريين والعرب، ما يمنحه تعاطفا مع أي موقف، إلا أن اتحاد الكرة المصري الذي يستمد حصانته وقوته من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، أصبح عبئا ليس فقط على محمد صلاح بل على الدولة بالكامل".

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الفشل المدوي الذي تعامل به الاتحاد في إدارة ملف مصر في كأس العالم، ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة من التردي الإداري الذي وصلنا إليه.

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وتساءل: "هل يستقيم التعامل مع ملف محمد صلاح بصفة خاصة وملف كأس العالم بصفة عامة بهذه الطريقة؟ والتي لا ترتقي إلا لمستوى الردح".

وتابع: "تناسى المسؤولون في هذا الاتحاد أصلا أنهم مسؤولون وعليهم واجبات، وكذلك مسؤوليات ليس فقط تجاه لاعبين ولكن تجاه دولة".

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الاتحاد استمد قوته من الاتحاد الدولي وفقد شرعيته في الدولة المصرية، موجها حديثه لاتحاد الكرة: "استقيلوا وارحموا مصر".

وتصاعد الخلاف مؤخرا، بشكل كبير بين النجم محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، مع إصدار الأخير بيانا حاد اللهجة تعليقا على طلبات من اللاعب مرتبطة بمشاركته مع المنتخب الوطني، رفض فيه اعتماد سياسة "الكيل بمكيالين".

وخرج نجم منتخب مصر صلاح عن صمته، مساء الاثنين، وكشف تفاصيل أزمته مع الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا الاثنين، وذلك بعد ساعات من توجيه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ووكيله انتقادات للهيئة الكروية على خلفية "عدم الرد" على طلبات تقدم بها و"ضمانات" يريدها بشأن المشاركة مع المنتخب، في تجاذب يأتي قبل أقل من أسبوعين من مباراة ضد النيجر ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية 2019، المقررة في التاسع من سبتمبر.

المصدر: وكالات