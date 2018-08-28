 
مباشر

ريال مدريد يعير حارسه إلى ليغانيس

الرياضة

ريال مدريد يعير حارسه إلى ليغانيسشعار نادي ريال مدريد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpi1

أعلن نادي ريال مدريد إعارة حارس مرماه الأوكراني الشاب أندريه لونين (19 عاما) الذي ضمه في يونيو الماضي، إلى فريق ليغانيس في أحد ضواحي العاصمة الإسبانية حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي الاثنين "توصل ناديا ريال مدريد وليغانيس إلى اتفاق في شأن إعارة اللاعب للموسم الحالي".

ويعد رحيل الحارس الأوكراني الشاب منطقيا عن النادي الملكي للتخفيف من اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز، إذ وصل عدد حراس المرمى في ريال مدريد إلى خمسة هذا الصيف بعد ضم البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

وأعلن مدرب الفريق جولن لوبيتيغي السبت أن لوكا زيدان (20 عاما)، الابن الثاني لسلفه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سيعود للالتحاق بالفريق الرديف بعدما كان الموسم الماضي في مركز الحارس الثالث للفريق الأول، وخاض مباراة أولى في الليغا في مايو الماضي.

ومن دون لونين ولوكا، سيعتمد لوبيتيغي على ثلاثة حراس للمرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس، كورتوا وكيكو كاسيا الذي تم الدفع به في الموسم الحالي إلى المركز رقم ثلاثة في حراسة مرمى الفريق.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ربح 12 جهاز آيفون في ضربة واحدة!