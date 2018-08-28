البشير يطالب بوقف تجنيس اللاعبين الأجانب

طالب الرئيس السوداني عمر البشير، وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المحلي بإيقاف تجنيس اللاعبين الأجانب، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر للاعب المحلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع للبشير مع وزير الشباب والرياضة، أبو البشر عبد الرحمن يوسف، ورئيس اتحاد الكرة المحلي كمال شداد.

وقال أبو البشر في تصريحات صحفية بعد الاجتماع، إن البشير طالب الاهتمام بالناشئين، بهدف وصول المنتخب السوداني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم المقبلة.

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كما تطرق البشير خلال اللقاء إلى مستقبل الرياضة في السودان، وتمتين العلاقات في المجال الرياضي مع الدول الصديقة والشقيقة، ووافق على دعم مشروعات البنى التحتية لقطاع الرياضة في موازنة 2019، ولفت أبو البشر إلى أن هناك قرارات ستصدر بشأن تطوير الرياضة والاهتمام بقضايا الشباب.

من جانبه قال الدكتور كمال شداد، إن اللقاء كان إيجابيا، وتناول مستقبل الرياضة وكرة القدم في السودان.

المصدر: وكالة السودان للأنباء