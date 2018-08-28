الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الإسباني ألبيرت راموس فينولاس بثلاث مجموعات نظيفة.

وتمكن خاتشانوف من حسم اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، تفاصيلها: 6-3 و6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و46 دقيقة.

And the award for the first male winner of the #USOpen goes to... pic.twitter.com/AaOk29m8XY — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 27, 2018

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وسيواجه الروسي في الدور القادم الإيطالي لورينزو سونيجو الفائز على اللوكسمبورغي جيلس مولر بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع: 6-7 و7-6 و7-5 و6-7 و2-6.

المصدر: sportbox.ru