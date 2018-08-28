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الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة

الرياضة

الروسي خاتشانوف إلى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة
Reuters John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الإسباني ألبيرت راموس فينولاس بثلاث مجموعات نظيفة.

وتمكن خاتشانوف من حسم اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، تفاصيلها: 6-3 و6-2 و6-3، خلال ساعة واحدة و46 دقيقة.

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وسيواجه الروسي في الدور القادم الإيطالي لورينزو سونيجو الفائز على اللوكسمبورغي جيلس مولر بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع: 6-7 و7-6 و7-5 و6-7 و2-6.

المصدر: sportbox.ru

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