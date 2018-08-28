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فالنسيا يتعاقد رسميا مع نجم المنتخب البرتغالي

الرياضة

فالنسيا يتعاقد رسميا مع نجم المنتخب البرتغالي
Sputnik Владимир Астапкович
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعاقده مع البرتغالي غونزالو غويديس، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار النادي الإسباني عبر صفحته على موقع تويتر، إلى توصله لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لشراء غويديس بشكل نهائي، بعدما قضى اللاعب الشاب الموسم الماضي معارا إلى الخفافيش.

ومن المنتظر أن تنعش صفقة اللاعب البرتغالي، خزينة العملاق الباريسي، بمبلغ مالي قدره 40 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو حوافز مالية إضافية.

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وكان غويديس البالغ 21 عاما، مرتبطا بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2021.

وظهر غويديس بشكل لافت مع منتخب بلاده خلال مونديال روسيا، ولكن "برازيل أوروبا" لم تستطع تخطي الدور الثاني بعد خسارتها أمام الأوروغواي 1-2.

المصدر: وكالات

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