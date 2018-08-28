// 26.06.2018 по тикету 15478
الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر العديد من القرارات الهامة
AFP
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أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عددا من القرارات، على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي، في مدينة جدة.
وأكد الاتحاد السعودي على ضرورة التزام الأندية بالتعاقد مع المدربين السعوديين المساعدين قبل انطلاق الموسم، بالإضافة للعديد من القرارات:
📄| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يؤكد على الأندية الالتزام بالتعاقد مع المدربين السعوديين المساعدين قبل انطلاق الموسم. pic.twitter.com/JQySRNAOA8— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 27, 2018
المصدر: twitter/saudiFF
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