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الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر العديد من القرارات الهامة

الرياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر العديد من القرارات الهامة
AFP
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أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عددا من القرارات، على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي، في مدينة جدة.

وأكد الاتحاد السعودي على ضرورة التزام الأندية بالتعاقد مع المدربين السعوديين المساعدين قبل انطلاق الموسم، بالإضافة للعديد من القرارات:

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المصدر: twitter/saudiFF

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