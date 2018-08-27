سيلتا فيغو يحقق انتصاره الأول في "الليغا"

حقق سيلتا فيغو، انتصاره الأول في الليغا هذا الموسم، بفوزه على مضيفه ليفانتي 2-1، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم الضيوف مبكرا عبر بيوني سيستو في (د.10) ثم أضاف ماكسيمليانو جوميز الهدف الثاني في (د.35)، وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدفهم الوحيد عبر خوسيه لويس موراليس في (د.78 من ركلة جزاء).

FINAL | ¡Termina el partido! Primera victoria de la era Antonio Mohamed. ¡Los tres puntos se vienen para Galicia!



🐸 1-2 💙 #LevanteCelta#LaActitudNoSeNegociapic.twitter.com/V4TEu064JW — RC Celta (@RCCelta) August 27, 2018

وبهذا الفوز، الذي جاء بعد تعادله في الجولة الأولى مع إسبانيول، بات لسيلتافيغو 4 نقاط في المركز السادس، في المقابل توقف رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز العاشر.

المصدر: وكالات