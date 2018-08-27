روما يفرض التعادل على أتالانتا في "الكالتشيو"

قلب روما، تخلفه أمام ضيفه أتالانتا 1-3 في الشوط الأول، إلى تعادل 3-3 الاثنين على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومنح المهاجم الأرجنتيني خافيير باستوري التقدم سريعا لأصحاب الأرض في (د.2) إلا أن الضيوف ردوا بهجمات منظمة أثمرت بزيارة شباك حارس روما السويدي روبين أولسن ثلاث مرات في الشوط الأول عبر المدافع البلجيكي تيموثي كاستاين في (د.19)، ولاعب الوسط الأرجنتيني إيميليانو ريغوني في (د.22 و38).

وقلص لاعب الوسط أليساندرو فلورنتزي النتيجة إلى 2-3 في (د.60)، قبل أن يدرك المدافع اليوناني كوستاس مانولاس التعادل لروما في (د.82)

وتقاسم روما وأتالانتا، نقاط المباراة، ليحصل كل فريق على نقطة جراء التعادل، ويتساويان في رصيد 4 نقاط.

المصدر: وكالات