نيمار يعلن من برشلونة عن مصيره مع باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار أنه سيبقى في باريس العام المقبل حيث يدافع عن ألوان نادي باريس سان جرمان وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة كاتالونية على هامش زيارة قام بها لمدينة برشلونة.

وانضم نيمار إلى صفوف النادي الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في صيف عام 2017 قادما من برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ويرتبط نيمار بعقد مع النادي الباريسي حتى 2022، لكن تقارير صحافية في الأشهر الماضية ألمحت بشكل متكرر إلى احتمال رحيله عنه قبل ذلك.

وقال نيمار في تصريحات لقناة "تي في 3" الكاتالونية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال عن هذه التقارير واحتمال انتقاله "كلا، لدي عقد مع باريس (سان جرمان)، وسأبقى هناك.. في باريس".

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وكانت تقارير صحافية إسبانية قد أشارت إلى احتمال انتقال نيمار إلى صفوف ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، خلال فترة الانتقالات الحالية أو العام المقبل.

ونشر نيمار عبر انستغرام الاثنين صورا مع عدد من زملائه السابقين في برشلونة، مثل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

المصدر: أ ف ب