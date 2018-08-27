توتنهام يصعق مانشستر يونايتد في عقر داره

كبد توتنهام هوتسبر مضيفه مانشستر يونايتد خسارته الثانية هذا الموسم وأتت بشكل قاس بنتنيجة 3-0 على ملعب أولد ترافود، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هاري كاين في (د.50) والبرازيلي لوكاس مورا في (د.52 و84) ثلاثية توتنهام.

وهي الخسارة الثانية تواليا ليونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد سقوطه أمام برايتون المتواضع 2-3 في المرحلة الثانية، بعدما حقق فوزا صعبا على ليستر سيتي في المرحلة الأولى 2-1. في المقابل، حقق توتنهام فوزه الثالث في ثلاث مباريات في الدوري.

ويتوقع أن تزيد هذه الخسارة القاسية من معاناة المدرب البرتغالي لمانشستر جوزيه مورينيو، وسط تقارير عن تباين مع الإدارة لاسيما على خلفية عدم تعزيز صفوف الفريق دفاعيا كما كان يرغب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المصدر: أ ف ب