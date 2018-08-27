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أبطال آسيا.. السد القطري يخطو نحو نصف النهائي بفوز كبير على استقلال إيران

الرياضة

أبطال آسيا.. السد القطري يخطو نحو نصف النهائي بفوز كبير على استقلال إيران
twitter@AlsaddSC
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خطا السد القطري خطوة كبيرة نحو الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه العريض 3-1 على مضيفه استقلال الإيراني، اليوم الاثنين في طهران.

وفي مباراة أقيمت على استاد آزادي في طهران، حقق السد المتوج بالمسابقة القارية مرتين (2011 و1989)، الفوز بفضل أهداف أكرم عفيف في (د.60) والجزائري بغداد  بونجاح في (د.65 و74 من ركلة جزاء)، بعدما كان الفريق الإيراني قد تقدم بهدف لبوعلام خوخي في (د.12 خطأ في مرمى فريقه). 

ورفع بونجاح رصيده في صدارة ترتيب هدافي المسابقة إلى 11 هدفا، ومنح فريقه أفضلية كبيرة في العبور إلى نصف النهائي.

وتقام مباراة العودة في 17 سبتمبر ويكفي السد فيها الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف كي ينتقل إلى نصف النهائي.

المصدر: أ ف ب

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