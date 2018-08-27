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الإستونية كانيبي تفجر أولى مفاجآت أمريكا المفتوحة بإقصاء الرومانية هاليب

الرياضة

الإستونية كانيبي تفجر أولى مفاجآت أمريكا المفتوحة بإقصاء الرومانية هاليب
Reuters
سيمونا هاليب
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خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا من الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس بخسارتها الاثنين أمام الإستونية كايا كانيبي بنتيجة 2-6، 4-6

وأصبحت هاليب أول مصنفة أولى تخرج من الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، كما أنها المرة الثانية تواليا تخرج الرومانية من الدور الأول للبطولة الأمريكية، بعد خسارتها العام الماضي أمام الروسية ماريا شارابوفا.

وكانت هاليب (26 عاما) قد توجت في يونيو الماضي، بأول لقب في بطولات الغراند سلام، بإحرازها لقب رولان غاروس الفرنسية.

ويتضمن سجل هاليب 18 لقبا من 33 مباراة نهائية خاضتها محترفة، علما أنها خسرت نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية أمام الهولندية كيكي بيرتنز.

أما كانيبي (33 عاما) فيتضمن رصيدها أربعة ألقاب في 8 مباريات نهائية، آخرها تتويجها في دورة بروكسيل البلجيكية عام 2013.

وسبق للأستونية التغلب على مصنفة أولى، هي الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2011. وقالت كانيبي "أمس فكرت أنني تفوقت على مصنفة أولى عالميا مرة واحدة فقط، اليوم حصلت على فرصة أخرى".

المصدر: أ ف ب

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