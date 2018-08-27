بث مباشر.. صلاح يتحدث عن تفاصيل الأزمة مع اتحاد الكرة المصري

تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال صلاح في الجزء الأول من الفيديو: "أريد أن أوضح الأمور للجميع، أنا لا أريد أن أدخل في صراعات بأي شكل من الأشكال مع أي أحد، وسأتحدث عن وجهة نظري كما قام الاتحاد المصري بتوضيح الأمور من وجهة نظره".

وأضاف: "أنا لم أتحدث باسمي فقط، ولكن هناك قائد للفريق ولاعبين أقدم مني في المنتخب، ولكن أعتذر لهم أولا قبل أن أتحدث باسمهم، وأنا سأتحدث عن شكاوى للاعبين لم يتحدث أي شخص عنه (...) أسهل طريقة للتضليل هي تشوية الأزمة بشكل عام، وأن المشكلة تكون معي أنا شخصية، ولكن أنا أطالب هذه الأشياء للاعبين جميعا وليس لصلاح كشخص فقط".

وتابع: "يجب أن يكون هناك أمن للمنتخب، وأن يكون معي شخص لحمايتي، بسبب المعسكر الأخير للمنتخب حيث تم منعي من الإفطار والسحور بسبب تجمع الجماهير في الفندق، والجميع نسبها لعدم وطنيتي، (...) أعرف جيدا أن الخطاب الذي انتشر مؤخرا وقام اتحاد الكرة بنفيه، أعرف جيدا أنه جاء من اتحاد الكرة، والذي قالوا بين سطوره المدعو محمد صلاح".

يتبع...

المصدر: facebook@Mohamed Salah