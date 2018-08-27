الاتحاد المصري يصدر بيانا رافضا لمطالب صلاح "المبالغ بها" ويهدد باللجوء للفيفا

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا خاصا بأزمة محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي يؤكد فيه رفضه للأسلوب الذي اتبعه رامي عباس وكيل اللاعب.

وأكد البيان رفضه دخول طرف ثالث لإثارة الفتنة، واصفا بعض طلبات اللاعب بغير المنطقية ولذا رفض اتحاد الكرة الرد على هذه المخاطبات التي قام بها وكيل اللاعب إلا في إطار لوائح اتحاد الكرة:

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم pic.twitter.com/GVdwfVEwck — EFA.eg (@EFA) August 27, 2018

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وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري أحمد مجاهد عن بعض الطلبات التي اشترطها عباس قبل التحاق صلاح في معسكر المنتخب قبل لقاء النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.



وقال مجاهد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن عباس طلب توفير حارسين على مصعد غرفة اللاعب، وحارس أمام غرفته، وحارسين يرافقان صلاح أثناء التدريبات.

وأكد عضو مجلس الإدارة أن وكيل صلاح، طلب الاضطلاع على كل كبيرة وصغيرة تخص اللاعب أثناء تواجده في معسكر المنتخب.

وتابع: "خطابات وكيل صلاح، جاءت بأسلوب فظ في التعامل مع اتحاد اللعبة".

واختتم: "هناك بعض طلبات وكيل اللاعب، سنبحث مدى الاستجابة لها، وطلبات أخرى يصعب تنفيذها".

المصدر: وكالات