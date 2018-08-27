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آسياد 2018.. الإمارات تبلغ المربع الذهبي والسعودية وسوريا تودعان البطولة

الرياضة

آسياد 2018.. الإمارات تبلغ المربع الذهبي والسعودية وسوريا تودعان البطولة
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حجز المنتخب الأولمبي الإماراتي بطاقة المربع الذهبي الأخيرة في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا فيما خرجت السعودية وسوريا من الدور ربع النهائي.

وتمكن المنتخب الإماراتي من التأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على نظيره الكوري الشمالي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسيواجه الأبيض الإماراتي في الدور قبل النهائي الساموراي الياباني الفائز بدوره على الأخضر السعودي 2-1.

كما ودع المنتخب السوري المنافسات بخسارته أمام نظيره الفيتنامي بهدف وحيد، جاء في الدقيقة الـ108، في الوقت الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويواجه المنتخب الفيتنامي في مباراة نصف النهائي الثانية المنتخب الكوري الجنوبي الفائز على أوزبكستان 4-3.

المصدر: RT

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