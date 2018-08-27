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نيمار يزور برشلونة

الرياضة

نيمار يزور برشلونة
AFP
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زار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، زملاءه السابقين في نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

والتقى النجم البرازيلي زملاءه السابقين في البلوغرانا، عقب مران الفريق الصباحي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار يتواجد في برشلونة من أجل المشاركة في إعلانات مع جيرارد بيكيه وسيرجيو غارسيا نجم إسبانيول.

ورحل نيمار عن صفوف البارسا، الصيف الماضي، بعدما دفع الشرط الجزائي المدرج بتعاقده والذي كان يبلغ 222 مليون يورو للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فى صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بيد أن هذا لم يحل دون استمرار علاقته الجيدة مع زملائه القدامى.

المصدر: وكالات

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